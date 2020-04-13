الهند وبنغلادش تساعدان الكويت في مكافحة كورونا

وصل إلى الكويت فريقان طبيان هندي وبنغالي، لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية في مكافحة فيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم .
ووفقا لصحيفة The Economic Times الهندية، فقد تم إيفادالفريق الطبي الهندي استجابة لطلب من الحكومة الكويتية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب المكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيس الوزراءالهندي ناريندرا مودي، ونظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد، حيث اتفق الجانبان على جهود منسقة ضد الوباء.
كما وصل إلى الكويت، فريق طبي من القوات المسلحة البنغالية، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، تلبية لطلب من الحكومة الكويتية.
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