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الهند وبنغلادش تساعدان الكويت في مكافحة كورونا

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وصل إلى الكويت فريقان طبيان هندي وبنغالي، لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية في مكافحة فيروس وفقا لموقع روسيا اليوم .

ووفقا لصحيفة The Economic Times الهندية، فقد تم إيفاد

الفريق الطبي الهندي استجابة لطلب من الحكومة الكويتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب المكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيس الوزراء

الهندي ناريندرا مودي، ونظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد، حيث اتفق الجانبان على جهود منسقة ضد الوباء.

كما وصل إلى الكويت، فريق طبي من القوات المسلحة البنغالية، بهدف تقديم المساعدة في مكافحة ، تلبية لطلب من الحكومة الكويتية.

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