أردوغان يرفض استقالة وزير الداخلية التركي

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبول استقالة وزير الداخلية في حكومته، سليمان صويلو، والتي جاءت على خلفية انتقادات وجهت إليه بالفشل في تنفيذ إجراءات منع تفشي كورونا بالبلاد.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن صويلو، استقالتهمن منصبه وذلك على خلفية طريقة تطبيقه لقرار حظر التجوال في 31 ولاية تركية قبل يومين.
وقال صويلو في بيان أنا أتحمل المسؤولية بشكل كامل عن قرار حظرالتجوال الذي طبق في نهاية الأسبوع، الصور التي رأيناها في الشوارع كانت بسبب خطأ مني ولم تنسجم مع الإدارة الرائعة لهذه المرحلة.
وأضاف صويلو بحكم تجربتي ومسؤوليتي، كان لا ينبغي للمشاهد التي رأينا في الشوارع أن تحصل، لقد اتخذت القرار بنية حسنة من أجل إيقاف انتشار الوباء.
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