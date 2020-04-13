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بعد إعلان رتباطها.. والدة نيمار تشعل تريندات مصر والسعودية

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أشعلت والدة النجم البرازيلي دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، "نادين غونزالفيس"، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بمصر والسعودية، اليوم الأحد، بعد إعلان رتباطها العاطفي بأحد

محترفي الألعاب الإلكترونية، حيث تصدرت تريندات الأكثر بحثًا، خلال الساعات الماضية.

ونشرت  غونزالفيس، عبر صفحتها الشخصية، على موقع الصور الشهير

" إنستجرام"، مساء أمس السبت، صورة جمعتها بحبيبها الجديد، تياغو راموس، وعلقت عليها بالقول: "لا يمكن تفسير ما لا يمكن تفسيره، عشها فحسب".

 

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في نفس السياق، علق نيمار، على صورة والدته، قائلاً:"  "كوني سعيدة يا أمي، أنا أحبك".

 

 

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