كورونا ينهي حياة صديق ترامب سوري الأصل

توفي ستانلي تشيرا، أحد كبار المستثمرين في العقارات بالولايات المتحدة، والصديق المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متأثرا بعدوى كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده هوية المستثمر

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الراحل، وعلاقته بالرئيس ترامب.

وتحدث الرئيس الأمريكي عن تشيرا أول مرة في 29 مارس المنصرم عندما كان يصف "خبث" فيروس كورونا المستجد، وقال: "لدي صديق دخل المستشفى

في الأيام الماضية، هو أكبر مني قليلا (78 سنة)، لكنه شخص قوي... لقد دخل بعدها في غيبوبة... حالته سيئة".

وكانت مجلة "فانيتي فير"، أشارت إلى أن تشيرا قطب عقاري سوري الأصل، ويهودي الديانة، وكان في غيبوبة بمستشفى نيويورك حيث يتلقى المتابعة الطبية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.