وزير الطاقة السعودي: ولي العهد قاد كثير من مفاوضات تخفيض إنتاج النفط

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قاد خلال الأسابيع الماضية الكثير من مفاوضات خفض إنتاج النفط وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال الأمير عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية أعقبت إعلان التوصل لاتفاق تاريخي لخفض الإنتاج: "لا يمكن إلا أن أنسب الفضل لأهله، ولي العهد شارك وتابع وقاد الكثير من المفاوضات".
وأضاف: "سبحان الله كيف كنا في 6 مارس، واليوم نحن في 11 أبريل، كنا نطلب تخفيض 1.5 مليون برميل، واليوم خفضنا ما يقارب 10 ملايين".
وأشار إلى أن المحاولات نجحت في جعل بعض المنتجين من خارج منظمة أوبك، وفي أوبك+ نفسها، يوافقون على خفض الإنتاج.
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