السودان.. اتفاق «ثلاثي» باستكمال 7 مهام عاجلة

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

بدأ السودان عامه الثاني بعد إسقاط الرئيس السوداني المعزول عمر البشير باجتماع ثلاثي بين قيادات مكونات السلطة الانتقالية ممثلة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، اتفق على ضرورة تعزيز الثقة بين المكونات الثلاثة، والعمل بشكل جماعي من أجل استكمال مهام الثورة السودانية.

وقال بيان صادر عن الاجتماع إن الأطراف الثلاثة ناقشت بكل شفافية وتجرد ما تحقق خلال الفترة الماضية، وما لم ينجز من مهام الثورة، وإن الاجتماع وقف على الأزمات التي تضرب السودان والمهددات التي تواجهه أمنية واقتصادية وصحية وسياسية.

وأضاف البيان أن الاجتماع أجاز مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة، وضعت بالتفصيل المسؤوليات والمواقيت الزمنية لتنفيذ مهام عاجلة في 7 محاور، هي الشراكة والسلام والأزمة الاقتصادية وتفكيك التمكين وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية والعدالة والعلاقات الخارجية، وأن الاجتماع خرج بقرارات مهمة للإسراع باستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية للتعامل مع الأزمة المعيشية ومواجهة فلول النظام البائد والتعامل الحازم لتنفيذ الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء كورونا، كما حدد الاجتماع آليات مشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة ومراقبتها وتقييمها وضمان تنفيذ المهام العاجلة، التي تعثرت من مهام المرحلة الانتقالية.

وقال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني: إن المصفوفة هي مراجعة للمسار في كل الملفات التي تعنى بالفترة الانتقالية، وعلى رأسها قضية السلام.

في حين قال خبراء ومحللون سودانيون لـ«الاتحاد» إن وحدة شركاء الفترة الانتقالية هي قبلة الحياة المنقذة للتحول الديمقراطي، وقال الناشط السوداني الغالي بوش: إن اتفاق الأطراف الثلاثة سيكون حائط صد في وجه من يحاولون تقويض أهداف الثورة السودانية، بينما قال الحقوقي السوداني فخر الدين عوض إن تنفيذ المصفوفة بحزم يعيد ثقة الناس في حكومتها، ويعيد الفئران إلى جحورها، وقال الكاتب الصحفي السوداني عبد الفتاح عرمان إن المصفوفة قفزة كبيرة في تنفيذ ما تبقى من أجندة الثورة، وتستحق الدعم والإشادة.

وعلى صعيد آخر، توفي فاروق أبو عيسى السياسي السوداني البارز والأمين العام الأسبق لاتحاد المحامين العرب في الخرطوم أمس عن عمر يناهز 87 عاماً، حيث ووري جثمانه الثرى في أم درمان. وقد نعت الحكومة والقوى السياسية والشعبية السودانية الراحل، وأشادت بأدواره الكبيرة في الدفاع عن حقوق الشعب السوداني والقضايا العربية.