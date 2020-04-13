العراق: ترجيحات بتقديم حكومة الكاظمي قبل رمضان

هدى جاسم (بغداد)

رجَّحَ برلمانيون عراقيون أنْ يقدم المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيلة الحكومة الجديدة قبل حلول شهر رمضان المبارك، فيما أشار نواب إلى صعوبة المهمة التي كلف بها الكاظمي وإمكانية إبعادها عن المحاصصة التي تشكلت من خلالها كل الحكومات السابقة، فيما قامت كتل سياسية بفرض شروطها على رئيس الحكومة المكلف.

وبدأت مشاورات الكاظمي لتشكيل حكومته مع الكتل السياسية التي اقترحت أن ترشح عدداً من الشخصيات من قبلها لكل وزارة ويقوم الكاظمي باختيار أحدها، وبينت المصادر لـ«الاتحاد» أن الكتل السياسية منحت الكاظمي صلاحية الترشيح إذا لم يقتنع بأي من المرشحين المقدمين من قبل تلك الكتل. وقالت المصادر، إن هناك مقترحاً آخر بأن يقدم الكاظمي الأسماء ويطرحها على الكتل السياسية لأخذ رأيها فيها، ومن ثم يتم‏ تقديمها إلى البرلمان لغرض التصويت. وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي من أجل ضمان تمرير تشكيلته الوزارية في البرلمان.

وقال رئيس «كتلة الرافدين» في مجلس النواب يونادم إنَّ «الكاظمي سيطرح برنامجه الحكومي خلال الأيام القليلة المقبلة». وأكد أنَّ «الكاظمي سيقدم تشكيلته الحكوميَّة قبل حلول شهر رمضان المبارك»، منبهاً إلى أنَّ «أعضاء مجلس النواب سيعقدون جلستهم في القاعة الكبرى والجلوس فيها متباعدين عن بعضهم بعضاً للتصويت من أجل مصلحة الشعب والوطن، ولا يمكن التحجج أو التعذر بسبب كورونا أو غيرها».

من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب سناء الموسوي، أنَّ «وضع العراق لا يحتمل أزمات أكثر من الموجودة في الوقت الحالي، ولا بد للقوى السياسيَّة أنْ تحسمَ أمرها باتجاه إجراء انتخابات مبكرة».

وأضافت أنَّ «رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي عليه المضي بتشكيل الحكومة، والبدء بمشروع النهوض بالواقع الاقتصادي والسياسي والخدمي والتعليمي والصحي في البلد، رغم أنَّ هناك قوى سياسيَّة تحفظت على تكليفه».

وطالب النائب عن «تحالف سائرون» جواد حمدان رئيس الوزراء المكلف بتقديم برامج مقتضبة وفعالة في هذه المرحلة ومختلفة عن برامج الحكومات السابقة ويتجاوز فيها النمطيَّة. ودعا حمدان الكتل السياسيَّة إلى أنْ تكون على قدرٍ عالٍ من المسؤوليَّة وإقرار كل قوانين النزاهة والقوانين الخلافيَّة التي ما زالت تطويها رفوف المجلس.

وقال النائب عباس عليوي، إنَّ «المهمة ليست سهلة أمام الحكومة المقبلة، وتحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل تجاوز الأزمة وتحقيق مطالب المتظاهرين»، مبيناً أنَّ «المشكلات كثيرة، وتحتاج إلى استقرار سياسي واستقرار بالحكومة».

بدوره، قال النائب عن «تحالف الفتح» حنين القدو، أمس، إن الكاظمي يواجه بعض التحديات خلال تشكيله كابينته الوزارية. وأوضح في بيان صحفي، أن «بعض الكتل السياسية لديها شروط تسعى إلى فرضها على رئيس الحكومة المكلف، فالتحالف الكردستاني لديه شرطان، الأول يتعلق بحصة الإقليم في الموازنة وتطبيق المادة 140 في كركوك، وكذلك المناصب الوزارية». وأضاف أن «الشرط الثاني للتحالف الكردستاني هو اتفاق أغلبية القوى الشيعية على المرشح بغض النظر عن شخصية المرشح أو انتمائه السياسي». وتابع «أما القوى السنية، فهي تطالب بالاستحقاق الانتخابي ومجموعة من الوزارات». وأشار إلى «أنه في ظل هذه الشروط والأوضاع وتفكك القوى الشيعية يواجه الكاظمي مجموعة من القيود والشروط والتحديات التي قد تمثل عائقاً أمام قدرته على تشكيل الحكومة».

ضبط عتاد جماعات إرهابية بين نينوى وصلاح الدين

ضبطت القوات الأمنية العراقية عتاداً تابعاً لجماعات إرهابية في منطقة تقع على الحدود الفاصلة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين. وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي أمس، بأن «قوة أمنية تابعة لقيادة عمليات غرب نينوى عثرت على عتاد مكون مقاوم للطائرات وصواريخ قاذفة وحشوات صاروخية ومنصة إطلاق صواريخ وقنابر وصواريخ كاتيوشا وقاذفة وعجلة بيك آب»، ولم يشر البيان إلى الجهة التي يعود لها العتاد المضبوط، مكتفياً بالقول بأن ضبطه كان وَفْق معلومات دقيقة.