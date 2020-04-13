«التحالف» يعترض «باليستياً» أطلقه الحوثيون على مأرب

عقيل الحلالي (صنعاء)

اعترضت منظومة باتريوت الدفاعية التي نشرها التحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة مأرب، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، باتجاه مدينة مأرب شرق اليمن. وذكرت مصادر محلية في مأرب لـ «الاتحاد»، أن منظومة باتريوت اعترضت، ظهر الأحد، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه المدينة، موضحة تفجير الصاروخ الباليستي في سماء المدينة دون وقوع أي إصابات جراء تساقط شظاياه.

وقال الجيش اليمني، مساء أمس الأحد في بيان مقتضب، إن «منظومة الباتريوت اعترضت صاروخاً باليستياً في سماء مأرب أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية ظهر أمس». وهذا ثاني صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية على مأرب، خلال أقل من 24 ساعة، بعد سقوط صاروخ باليستي، مساء السبت، شرق المدينة دون وقوع أي خسائر بشرية.

وصعّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية عملياتها العسكرية ضد القوات الحكومية، ورفعت وتيرة اعتداءاتها على المناطق السكنية المحررة مع بدء سريان قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنته القيادة المشتركة لقوات التحالف، مساء الخميس الماضي، لدعم جهود السلام والاستجابة لمواجهة جائحة «كورونا».

وصدت قوات الجيش اليمني، المدعومة من التحالف، ليل السبت الأحد، محاولات هجومية جديدة لميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقعها في جبهتي المشجح وهيلان بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وقال وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، إن قوات الجيش «ستظل تحتفظ بحق الدفاع والرد على أية اعتداءات من الميليشيا الانقلابية، وستقوم بواجباتها في حماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة، وعدم السماح للميليشيا بتعريضهم للخطر».

وأكد المقدشي، مساء السبت، في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني، «التزام» الجيش بالهدنة التي أعلنها التحالف لمدة أسبوعين، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية لم تلتزم بوقف إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء، معين عبدالملك، خلال الاجتماع الاستثنائي، إن حكومته «اتخذت الإجراءات الخاصة» لوقف إطلاق النار من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، مكرراً دعوته للميليشيا الانقلابية لمراجعة مواقفها «ووقف الجرائم الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب اليمني»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأدانت وزارة الخارجية اليمنية، أمس الأحد، استمرار ميليشيات الحوثي بتصعيد أعمالها العسكرية، ورفضها الاستجابة لمبادرة التحالف بوقف إطلاق النار لدعم الجهود السياسية ومواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، معتبرة وقف إطلاق النار «فرصة سانحة» لإنهاء الميليشيا حربها العبثية، وتوحيد الجهود لمجابهة مخاطر انتشار جائحة «كورونا».

ورحبت وزارة الخارجية ببيان مجلس الأمن الذي رحب بإعلان المملكة العربية السعودية، قائد تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، واستجابة لحكومة اليمن الإيجابية لهذه المبادرة.

ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ممارسة مزيدٍ من الضغوط على ميليشيات الحوثي للاستجابة لهذه المبادرة، وتحملها مسؤولية تبعات استمرار تعنتها ورفضها، لاسيما بعد تسجيل ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن.

40 خرقاً «حوثياً» لوقف النار خلال 12 ساعة

ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية، 40 خرقاً لوقف إطلاق النار من جانب واحد، خلال 12 ساعة أمس الأحد، حسبما أفاد مصدر عسكري يمني أوضح أن الخروقات تنوعت بين الهجمات وقصف المواقع وإطلاق الصواريخ على المنازل والأحياء والمعسكرات، إضافة إلى استحداث الخنادق والتحصينات وحشد التعزيزات المسلحة.

وأشار المصدر العسكري إلى أن الميليشيات الحوثية الانقلابية شنّت، صباح الأحد، خمس هجمات على مواقع تابعة للجيش في جبهات مأرب وتعز ومديرية نهم شمال شرق صنعاء، لافتاً إلى أن الميليشيات ارتكبت 31 خرقاً لوقف إطلاق النار من خلال قصف مكثّف بقذائف المدفعية والهاون وبالعيارات المختلفة، طالت مواقع للجيش في محافظات تعز وحجة والجوف.

كما استحدثت ميليشيا الحوثي خنادق وأنفاقاً وتحصينات في مثلث عاهم، شمال محافظة حجة، وأطلقت صاروخين على مدينة مأرب، أحدهما سقط على منزل شرق المدينة.