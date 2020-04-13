بريطانيا: 250 مليون دولار للتصدي للوباء بالدول النامية

شادي صلاح الدين (لندن)

غادر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مستشفى سانت توماس في وسط لندن، بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، إلا أنه لن يعود إلى العمل فوراً بناءً على نصيحة الأطباء، وسيمضي أياماً عدة لإكمال عملية التعافي.

وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية أن جونسون، سيتوجه إلى مقره الريفي في «تشيكرز» بمقاطعة باكنجهامشاير بعد أن أمضى نحو أسبوع في المستشفى، موجهاً الشكر لكل الطاقم الطبي في المستشفى على العناية التي تلقاها خلال فترة علاجه.

وقال جونسون في خطاب قوي، إنه يدين بحياته للطاقم الطبي في المستشفى الذي تلقى فيه العلاج، وذلك في أول تصريحات له منذ خروجه من العناية المركزة لاستكمال علاجه من «كورونا» في وقت تعرضت فيه حكومته لضغوط متنامية لشرح سبب الارتفاع السريع في عدد الوفيات من المرض في البلاد.

وأعلنت بريطانيا، أمس، أنها ستمنح الدول النامية مئتي مليون جنيه إسترليني إضافي (نحو 250 مليون دولار) لمكافحة وباء «كوفيد - 19»، من أجل «تفادي موجة قاتلة ثانية» من الوباء في المملكة المتحدة.

وذكرت وزارة التنمية الدولية في بيان أن هذه المساعدة ستخصص لمختلف المنظمات البريطانية أو الدولية، منها 130 مليون جنيه إسترليني للأمم المتحدة، من ضمنها 65 مليوناً لمنظمة الصحة العالمية، و50 مليوناً للصليب الأحمر الدولي.

ولفتت وزيرة التنمية الدولية آن ماري تريفيليان إلى «أن فيروس كورونا المستجد لا يعرف حدوداً، ولا يمكننا حماية البريطانيين بشكل فعال، إلا إذا ساعدنا البلدان النامية على تعزيز أنظمتها الصحية».

وترتفع بهذا مساهمة بريطانيا في المكافحة العالمية لوباء «كوفيد - 19» إلى 744 مليون جنيه إسترليني. إلى ذلك، حذر خبير بريطاني بارز من أن حصيلة الوفيات في بريطانيا قد تصبح الأسوأ في أوروبا. وقال السير جيريمي فارار، عضو لجنة «المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ» التي تقدم المشورة للحكومة، إنه من المرجح أن تكون المملكة المتحدة على الأقل واحدة من أسوأ الدول المتأثرة بفيروس «كوفيد - 19». وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 710 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 10585 حالة في المملكة المتحدة.