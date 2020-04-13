قرقاش: الأطباء يسطّرون بعملهم ملحمة حقيقية

أبوظبي (الاتحاد) وصف معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقب تعافيه من فيروس «كورونا» وخروجه من المستشفى، بـ«المؤثر»، موضحاً أن الامتنان الخالص من جونسون للأطباء والممرضين الذين أنقذوا حياته رائع ومستحق.

وأضاف معاليه، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «في كل ركن من عالمنا يسطّر الأطباء ومزودو الرعاية الصحية بعملهم الرائع ملحمة حقيقية».

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