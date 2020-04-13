مصر تسجل 126 إصابة جديدة بـ «كورونا» و13 وفاة

أعلنت مصر تسجيل 126 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها وزارة الصحة المصرية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع إلى 589 حالة من ضمنهم 447 متعافياً، منوهاً بأن الحالات الـ 126 الجديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم بلغ 2065 حالة، من بينهم 447 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل و159 حالة وفاة.

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