4123 إصابة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأحد، عن إجراء أكثر من 22 ألف فحص جديد لمواطنين ومقيمين في الدولة في إطار توسيع وتكثيف الإجراءات والفحوصات بهدف الكشف المبكر، وحصر أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.
ونقلت وكالة أنباء الإماراة عن وزارة الصحة إن “الخطوة ساهمت في الكشف عن 387 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 4123 حالة.”
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 680 حالة.
و أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين تعودان لمصابين من الجنسية الآسيوية من تداعيات الإصابة بالفيروس، خاصة وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 22 حالة.
وأعربت وزارة الصحة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.
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