طنجة.. تأكيد إصابة أربعة أشخاص بفيروس كورونا.. وحالة وفاة لمسن

سجلت مدينة طنجة، اليوم الأحد، أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة في مستشفى محمد السادس.

بحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الحالات الأربع، المسجلة اليوم في طنجة بأنها مصابة بفيروس كورونا، أجريت لها تحاليل مخبرية، أمس السبت، فأكدت النتائج أنها بالفعل مصابة بـ”كوفيد19″.

وأضافت المعطيات ذاتها أن حالة الوفاة الجديدة المسجلة، أيضا، اليوم، في مدينة طنجة، تعود إلى مسن في عقده السابع، كان يعاني مضاعفات الوباء، حيث تم دفنه وفقا للبروتوكول المعمول به بالنسبة إلى الحالات المصابة بالجائحة في مقبرة “الشرف”.