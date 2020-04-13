شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: مصابو «كورونا» بنيويورك في انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة نيويورك، أصبح في انخفاض.

وقال ترامب على تويتر: "مؤشر جيد للغاية، أعداد أسرة المستشفيات الشاغرة في ازدياد ولقد أرسلنا 418 طبيبًا وممرضة ومعالجين للأمراض التنفسية من مشفى كومفورت العائم، ومركز مؤتمرات جافيتس إلى مستشفيات مدينة وولاية نيويورك التي أصبح الآن لديها فائض في عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا، أكثر مما تحتاج".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 20 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، حيث تعد مدينة نيويورك بؤرة الوباء في البلاد، فيما بلغ عدد الإصابات قرابة 550 ألف إصابة.