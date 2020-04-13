شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان": الدولة تعمل فى كل الاتجاهات لاستمرار المشاريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توجيهات رئيس الجمهورية باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور فى أنحاء الجمهورية، وكذلك تحديث منظومة النقل بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحورى بصورة نوعية، باعتباره مكونًا جوهريًا للنهوض بالبنية التحتية، وركيزة أساسية لعملية التنمية، تؤكد أن الدولة لا تعمل في اتجاه واحد، وإنما تتابع كل الملفات بجانب مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "السجينى"، لـ"الخليج 365"، أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أوصت منذ أيام بضرورة وأهمية استغلال الفترة الحالية التي تواجه فيها الدولة أزمة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وانخفاض الكثافات المرورية علكى جميع الطرق من جراء الإجراءات الاحترازية، للتعجيل بالجداول الزمنية والخطط التنفيذية المعتمدة لصيانة الطرق الرئيسية والفرعية وفواصل الكبارى، وغيرها من أعمال صيانة اعتيادية، ولا سيما أن تلك الأعمال لا ترتبط بكثافات بشرية بقدر ما هى تعتمد على المعدات الثقيلة والمتوسطة التى تعمل فى الأجواء المفتوحة.

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وأوضح "السجينى" أن توجيهات رئيس الجمهورية تصب في ذات الاتجاه، وذلك يدل على التناغم بين مؤسسات الدولة، بهدف تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، داعيا الحكومة والمحافظين إلى سرعة تفعيل وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تقوية البنية التحتية وتحقيق التنمية، .

يذكر أنه اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء مجدى أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق"، وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الحالية فى نطاق وزارة النقل، خاصةً تلك المتعلقة بشبكة الطرق والمحاور، وكذلك مشروعات النقل الجماعى الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن وأحياء القاهرة الكبرى، ومشروعات خطوط مترو الأنفاق".

ووجه الرئيس باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور فى أنحاء الجمهورية، وكذلك تحديث منظومة النقل بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحورى بصورة نوعية، باعتباره مكونًا جوهريًا للنهوض بالبنية التحتية، والتى تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية".