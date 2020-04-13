شكرا لقرائتكم خبر عن دعم برلمانى لمبادرة البرنامج الرئاسى.. نائب: مستعدون للمشاركة بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد جون طلعت عضو مجلس النواب، بمبادرة شباب البرنامج الرئاسي، "رد الجميل"، تحت مظلة المشروع القومى "حياة كريمة"، مبدياً استعداده وشباب النواب في البرلمان للمشاركة بأى شكل لدعم هذه المبادرة القوية، التي ستساعد نصف مليون أسرة من الفئات الأكثر احتياجاً في الدولة المصرية، بشكل يعكس أقصى أنواع التكافل.

وأضاف "طلعت" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن توقيت هذه المبادرة في ظل الأزمة الراهنة، وعلى مقربة من دخول شهر رمضان الكريم، ستمثل حماية اجتماعية كبيرة لأهالينا في المحافظات، مؤكداً أن الفئات التي ركزت عليها المبادرة، تعكس دراسة دقيقية لتوزيع التكافل في مكانه الصحيح، مؤكداً أن شباب البرنامج الرئاسي يثبتون دائماً أنهم على قدر المسئولية.

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وتأتي المبادرة في ضوء بروتوكول بين مؤسسة "حياة كريمة" (وهي مؤسسة غير هادفة للربح)، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وذلك لتحقيق التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، لتوفير الدعم الغذائي الفئات الأكثر احتياجاً، وتضرراً بكافة محافظات الجمهورية، وذلك باستهداف ما يقرب من نصف مليون أسرة لتحفيف وطأة أزمة انتشار وباء كورونا المستجد.

ويأتي تنفيذ المبادرة من خلال شباب البرنامج الرئاسي بدفعاته الثلاث والبالغ عددهم 1500 شاب، مشاركين في غرفة عمليات حياة كريمة، وفرق الرصد الميدانى، في كافة أنحاء الجمهورية، وتتنوع الفئات المستهدفة لمبادرة "رد الجميل"، لتشمل (العمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة وذوى الإعاقة وكبار السن وأسر الغارمات وأسر السجناء والأرامل والأيتام)، بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك عن طريق توفير الصناديق الغذائية، للأهالى، بما يقارب نصف مليون أسرة، وما يعادل 16000 كيلو من الأرز والمكرونة باعتبارهم من المواد الغذائية الأساسية للمواطن وذلك لمواجهة التحديات الحالية.