شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 شاب بالبرنامج الرئاسى يطلقون حملة "رد الجميل" لإعانة نصف مليون أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار جهود الدولة المتواصلة لتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية، أطلق شباب البرنامج الرئاسي، مبادرة "رد الجميل"، وذلك تحت مظلة المشروع القومى "حياة كريمة"، حيث تم توقيع بروتوكول بين مؤسسة "حياة كريمة" (وهي مؤسسة غير هادفة للربح)، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وذلك لتحقيق التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، لتوفير الدعم الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً، وتضرراً، بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لاستهداف ما يقرب من نصف مليون أسرة لتحفيف الأعباء فى ظل أزمة انتشار وباء كورونا المستجد.

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وقال شباب البرنامج الرئاسى فى بيان صحفى، إن تلك الخطوة تتم من خلال شباب البرنامج الرئاسى بدفعاته الثلاث والبالغ عددهم 1500 شاب، مشاركين فى غرفة عمليات حياة كريمة، وفرق الرصد الميدانى، فى كافة أنحاء الجمهورية، وتتنوع الفئات المستهدفة لمبادرة "رد الجميل"، لتشمل (العمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة وذوى الإعاقة وكبار السن وأسر الغارمات وأسر السجناء والأرامل والأيتام)، بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك عن طريق توفير الصناديق الغذائية، للأهالى، بما يقارب نصف مليون أسرة، وما يعادل 16000 كيلو من الأرز والمكرونة باعتبارهم من المواد الغذائية الأساسية للمواطن وذلك لمواجهة التحديات الحالية.

جدير بالذكر أنه تم تدشين المشروع القومى "حياة كريمة"، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليكون المظلة الكبرى لكافة الجهود التنموية، من خلال رفع كفاءة أوضاع القرى، والاستثمار في تنمية الإنسان، للقضاء على الفقر كهدف أساسي تهتم به الدولة، وشارك شباب البرنامج الرئاسي بعرض أفكارهم ورؤاهم في المؤتمر الأول، لمشروع "حياة كريمة"، والذى عقد في إطار المؤتمر الوطنى السابع للشباب من "30_31 يوليو 2019"، ويأتي ذلك في إطار تطبيقهم لمفهوم المشاركة المجتمعية، وإدراكهم للدور المنوط بهم في خدمة وطنهم، وكنوع من رد الجميل إلى الشعب المصرى.