شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يهنئ النواب بالأعياد المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للإخوة النواب الأقباط خالص التهنئة القلبية بمناسبة الأعياد المجيدة (أحد السعف، وخميس العهد، والجمعة العظيمة، وسبت النور، وعيد القيامة المجيد)، متمنيا من الله عز وجل أن تعود هذه المناسبات الدينية الجليلة علينا جميعا بالأمن والرخاء.

وأضاف على عبد العال خلال برقية تهنئة للنواب: "ستظل وحدتنا الوطنية سلاحنا وسياجنا في كل المراحل، حفظ الله مصر وشعبها ووقاها من كل مكروه وسوء".

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