شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة الأسبق: فيروس الشائعات خطر على الدولة وعلينا الانتباه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ليلي عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق، إن الفترة الحالية، تحتاج إلى عدم التطرق والبحث فى أى معلومات تبث في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الجماعات والكتائب الإلكترونية، تروج وتزيف الحقائق عبر صفحات ممولة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت عميد كلية الإعلام سابقا، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك تدفق معلومات بشكل مستمر في مصر خلال الفترة الحالية، وهناك تحركات قوية تقودها الحكومة والوزراء في الردود على كل التساؤلات التي تشغل بال المواطنين في ظل هذه الأزمة، لافتة أن الفترة الحالية لا يبنغي أن لا ننجرف وراء أي ما يكتب بمواقع الإخوان وقنواتهم وصفحاتهم، لأنهم يريدون استهداف الدولة المصرية، بنشر الشائعات والأكاذيب.

وتابعت أن الفترة الحالية حرجة، وكل منا عليه دور في مواجهة هذا الفيروس القاتل، إضافة إلى مواجهة فيروس الشائعات الذى يريد هدم الدولة، وهذا يحتاج إلى مناعة ضد الشائعات، وهناك دور على المواطنين في مواجهة هذه الأزمات ، لافتة أن الفترة الحالية محاطين بأكاذيب وشائعات تروجها الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية ، وأن هذه الفترة تحتاج إلى وعي وهذا دور كل المؤسسات في الدولة بتوعية المواطنين بشكل مستمر.