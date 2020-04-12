علم “اليوم 24″، من مصدر جيد الإطلاع، أن الحركة ستعود، بشكل استثنائي، إلى بعض المطارات المغربية للسماح بالقيام برحلات خاصة صوب دول الخليج مع قرب شهر رمضان.
وشدد المصدر ذاته على كون المواطنين من دول قطر، السعودية، الكويت، والبحرين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم لقضاء شهر رمضان مع عائلاتهم، مؤكدا أن الخطوة لن تتم إلا بتخصيص بلدانهم لطائرات خاصة لتأمين الرحلات من المغرب.
وأوضح المصدر نفسه أن مجموعة من دول الخليج ستحط طائرتها، بشكل استثنائي، بالمغرب بداية من الأسبوع المقبل لنقل مواطنيها بعد توقف حركة الملاحة الجوية بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد، مبرزا في السياق ذاته أن الرحلات لا تندرج في سياق الرحلات التجارية، ويشترط في الطائرات القادمة إلى المغرب أن تكون خالية من المسافرين وأن تحصل على ترخيص من المديرية العامة للطيران المدني.
ويذكر أن سفارات الدول العربية خصصت لمواطنيها العالقين بالمغرب فنادق للإقامة بشكل جماعي تنفيذا لمفتضيات الحجر الصحي نتيجة انتشار الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظل الجائحة ومع قرب رمضان.. رحلات من المغرب صوب دول الخليج بموجب ترخيص استثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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