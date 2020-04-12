عالم مغربي في أمريكا: 30 بحثا تجري للبحث عن لقاح كورونا..والحجر يجب أن يرفع بشكل تدريجي

كشف منصف السلاوي، الباحث المغربي وخبير عالمي في علم المناعة، وعلم الفيروسات والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، للحديث تقدم البحوث العلمية لمحاصرة الوباء العالمي “كوفيد19”.

وقال السلاوي، في حديثه لبرنامج “حديث مع الصحافة”، على القناة الثانية اليوم الأحد، إن الأمراض المعدية خطيرة على كل شعوب العالم، وفي الولايات المتحدة فإن التماطل في فرض حجر منزلي صارم جعل من الفيروس الذي وصل البلاد من الصين، وبعد شهرين، انتشر بشكل كبير بين الساكنة، مستغلا طبيعة الشعب الأمريكي كثير التنقل، ولما تم فرض الحجر في منتصف مارس كان الوقت متأخرا لمحاصرة الفيروس، مشيرا إلى أن الأعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس أكبر بكثير من الأعداد المعلن عنها.

وعن الأبحاث العلمية لإيجاد لقاح للفيروس، يقول السلاوي إن ‎30 بحثا على اللقاح في العالم تجري الآن، 2 منها تعد أبحاثا متقدمة، مؤكدا أن اللقاح يتطلب وقتا كبيرا، متفائلا بسرعة الأبحاث الأكاديمية المنجزة الآن حول الفيروس.

ويقول السلاوي إنه رفقة عدد من الباحثين، حذروا السلطات منذ سنوات، للتحضير لوباء، كما اعتبر أن عملا كبيرا ينتظر العالم، لتوفير اللقاح بكميات كبيرة ليشمل ثمانية مليار شخص، مؤكدا أن الأولوية في التلقيح ستولى للأشخاص الموجودين في الصف الأول في مواجهة كورونا، وعلى رأسهم الأطر الصحية.

وفي الوقت الذي اتخذ المغرب وعدد من دول العالم قرار الدخول في الحجر الصحي، يقول السلاوي إن الخروج من الحجر يحتاج مجموعة من المراحل للعودة للحياة العادية، كما أن رفعه يجب أن يكون تدريجيا في بض المدن والأماكن.

ويتوقع السلاوي أن تتحول معالم العالم بعد جائحة كورونا، حيث يرى أن العالم لن يبقى كما كان قبل كورونا فيروس، خصوصا في مجالات الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية.