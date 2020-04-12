خرق حالة الطوارئ يقود 2122 شخصا للتوقيف في 24 ساعة…الحصيلة: أزيد من 28 ألف شخص

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن عدد الموقوفين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، بلغ 28701 شخص، بينهم 15545 تم تقديمهم آمام النيابة العامة.

وأوضحت المديرية، أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط، تم إيقاف 2122 شخصا، تم إيداع 1246 منهم تحت الحراسة النظرية.

وحسب المصدر ذاته، فإن إجمالي الأشخاص المضبوطين منذ بدء حالة الطوارئ 28.701 شخصا، بينهم 15.545 تم وضعهم تحت الحراسة النظرية وتقديمهم أمام النيابة العامة.

وحلت الدار البيضاء على رأس قائمة المدن الأكثر تسجيلا لحالات خرق حالة الطوارئ، حيث تم توقيف 4331 شخص فيها، تليها ولاية الرباط حيث لت توقيف 3767 شخص ثم ولاية أمن القنيطرة التي سجلت 3346 حالة توقيف، فيما سجلت ولاية أمن لعيون أقل عدد من المخالفات بتسجيل 420 حالة توقيف بسبب خرق إجراءات الطوارئ.