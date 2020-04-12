عائلات إيطالية “تتحدى” الحجر وتحتفل بالعيد بشكل جماعي فوق الأسطح!-فيديو

لم يمنع إقرار السلطات الايطالية إلزامية الحجر الصحي، من اجتماع العشرات من الأشخاص، اليوم الأحد، بمدينة باليرمو على أسطح العمارات للاحتفال بعيد الفصح.

وتوضح لقطات فيديو متداولة مجموعة من الأشخاص يحتفلون فوق أسطح المنازل، بعيدا عن أعين السلطات التي منعت التجمعات، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت اللقطات المصورة أشخاصا مجتمعين للاحتفال بعيد الفصح على أنغام الموسيقى دون الاهتمام بخطورة ما يقومون به، في ظل تفشي الجائحة.

وكانت السلطات الايطالية قد قررت مؤخرا، تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 3 ماي المقبل، وهي ثاني مرة يمدد فيها الحجر الصحي.

هذا وتعتبر إيطاليا من دول العالم التي سجلت أكبر حصيلة في عدد الوفيات الذي بلغ 19899 حالة، حيث سجلت 431 حالة وفاة و 1984 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، في حين تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم في عدد الوفيات بأزيد من 20 ألف حالة وفاة.