المغربي عادل تأويل يخطف لقب برنامج صناع المحتوى العرب

نال صانع المحتوى المغربي عادل تأويل، اليوم الأحد، لقب برنامج سديم، أكبر برنامج عربي لصناع المحتوى.

واستطاع “اليوتوبر” المغربي عادل تأويل، اقتناص اللقب بعد منافسة مع 3 مشتركين من الجزائر وتونس والعراق.

ووصل عادل تأويل إلى الحلقة النهائية بسجل مشرف، حيث كان أفضل صانع محتوى للأسبوع في البرنامج، مرتين، فيما كان في دائرة الخطر مهددا بمغادرة المسابقة مثلهما.

يذكر أن عادل تأويل، 23 سنة، يملك قناة على يوتوب تحمل اسمه، وكان من بين صناع المحتوى المغاربة البارزين قبل مشاركته في البرنامج العربي، وتمحور المحتوى الذي اشتغل عليه قبل سديم حول تقديم آخر الأخبار في مجالات مختلفة تهم الشباب، وكذلك فن الراب.