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فلسطين تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 12 أبريل 2020

سجلت فلسطين إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 290، إضافة إلى 36 حالة لم يتم التأكد منها في القدس المحتلة.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم وفقا لـ"العين الإخبارية" إن الإصابتين لشابين أحدهما (23 عاماً) من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل وآخر (28 عاماً) من يطا جنوب الخليل، كانا يعملان داخل الخط الأخضر، وطُلب منهما عند عودتهما قبل نحو أسبوع البقاء في الحجر المنزلي.

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وأشار إلى وجود 36 حالة لم يتم التأكد منها في القدس المحتلة، بسبب رفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للمصابين.

 

ولفت ملحم إلى تعافي حالة جديدة من فيروس كورونا لشابة عشرينية من رام الله كانت تعالج في مستشفى "هوغوتشافير" في ترمسعيا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 59.

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