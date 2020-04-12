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السلطات الأردنية تعلن تمديد إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 12 أبريل 2020

أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، تمديد إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية حتى نهاية الشهر الجاري؛ لوقف تفشي فيروس .

 

وقال أمجد عودة العضايلة، المتحدث باسم الحكومة، إن رئيس الوزراء عمر الرزاز اتخذ هذا القرار في ضوء "التطورات والتوصيات" المتعلقة بالوباء.

 

 

وكان الأردن أعلن في 20 مارس/آذار الماضي، حظر تجول شاملا أُغلقت على إثره المحال التجارية وتم فرض قيود على تنقلات الأشخاص.

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وجاء ذلك بعد أيام من سن المملكة قانونا للطوارئ منح الحكومة سلطات واسعة تقيد الحقوق المدنية والسياسية.

 

 

والسبت، أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 9 حالات بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات الإجمالي إلى 381 حالة.

 

كما أعلن تسجيل 7 حالات شفاء جديدة من الفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 177.

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