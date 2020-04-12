مصر تعلن تسجيل 126 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 10:10 مساءً, 12 أبريل 2020 م
المناطق - واس
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 126 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة، وخروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا، مبينا أن ال 126 حالة الجديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس.
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و 159 حالة وفاة.
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