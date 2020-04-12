شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 387 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الحالات بالإمارات 4123 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى شفاء 92 حالة جديدة ما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 680 حالة. كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة ليبلغ عدد الوفيات بالإمارات 22 حالة.

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