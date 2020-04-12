شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 126 حالة إيجابية و13 وفاة وشفاء 21 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا، مبينا أن ال 126 حالة الجديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس.
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و 159 حالة وفاة.
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