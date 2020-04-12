السلطات الأردنية تعلن تمديد إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، تمديد إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية حتى نهاية الشهر الجاري؛ لوقف تفشي فيروس كورونا.



وقال أمجد عودة العضايلة، المتحدث باسم الحكومة، إن رئيس الوزراء عمر الرزاز اتخذ هذا القرار في ضوء "التطورات والتوصيات" المتعلقة بالوباء.

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وكان الأردن أعلن في 20 مارس/آذار الماضي، حظر تجول شاملا أُغلقت على إثره المحال التجارية وتم فرض قيود على تنقلات الأشخاص.

وجاء ذلك بعد أيام من سن المملكة قانونا للطوارئ منح الحكومة سلطات واسعة تقيد الحقوق المدنية والسياسية.

والسبت، أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 9 حالات بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات الإجمالي إلى 381 حالة.

كما أعلن تسجيل 7 حالات شفاء جديدة من الفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 177.