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100 قارب سعودي للصيادين المتضررين في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - سقطرى

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشروع توزيع الدفعة الثانية من قوارب الصيد بمحركاتها الحديثة في محافظة أرخبيل سقطرى، استكمالا لمشروع توفير وتوزيع 100 قارب للصيادين المتضررين من الأعاصير والحالات المدارية في الجزيرة، يستفيد منه 300 صياد بشكل مباشر، مما يسهم في انتعاش قطاع صيد الأسماك في المحافظة، وانعكاس أثر ذلك على زيادة دخل الأسر في الجزيرة، وتحقيق الإنتاج الغذائي المستدام.

وشارك في التدشين محافظ سقطري رمزي محروس، وقائد قوات الواجب السعودي بالمحافظة العميد الركن عبدالرحمن الحجي، بحضور عدد من مديري السلطة المحلية في المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية.

ويهدف المشروع إلى دعم قطاع الثروة السمكية في المحافظة وتوفير سبل العيش للصيادين المتضررين والذين تحطمت قواربهم جراء الأعاصير والحالات المدارية التي ضربت الجزيرة، كما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج السمكي في الجزيرة، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال خلق بيئة اقتصادية مستدامة وزيادة فرص العمل.

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وقال المحافظ رمزي محروس «باسمي وباسم أهالي المحافظة أرفع شكري وتقديري إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان»، موجها شكره إلى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر على اهتمامه وجهوده في العمل مع منسوبي البرنامج على مشاريع التنمية والإعمار في المحافظة بشتى القطاعات الحيوية.

وأكد أن مشاريع التنمية التي تقدمها المملكة للشعب اليمني في المحافظة ستبقى خالدة في أذهان الأجيال وسيظل أهالي الجزيرة مخلصين أوفياء لأشقائهم.

من جهته أكد قائد قوات الواجب السعودي العميد الركن عبدالرحمن الحجي أن هذا المشروع يأتي امتدادا للمشاريع التي تنفذها المملكة في محافظة سقطرى، وأوضح أن القوارب التي تم تسليمها تم تصنيعها في مصانع يمنية محلية.

ولم يقتصر دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على الصيادين في محافظة أرخبيل سقطرى فقط، بل وفر 100 قارب للصيادين في محافظة المهرة.