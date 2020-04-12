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مصر: عناصر الإخوان حاولوا منع دفن طبيبة مصابة بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة

قالت الداخلية المصرية إن عناصر إخوانية محرضة تقف وراء محاولة عدد من سكان قرية «شبرا البهو» بمحافظة الدقهلية، منع دفن طبيبة توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وأكدت أنها ألقت القبض على 23 عنصرا حاولوا منع إجراءات الدفن.

وقالت الوزارة في بيان «إن بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن حاولوا منع إجراءات دفن إحدى السيدات التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، استجابة للشائعات ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض، حيث تم التعامل مع تلك العناصر وضبط 23 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وجار العرض على النيابة العامة».

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وأكدت الوزارة تصديها بكل حزم وحسم لأي محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس، والتى تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصحة.

وذكرت تقارير أن المرأة، وهي طبيبة بالمعاش، توفيت عن عمر 64 عاما في مستشفى عزل خاص بحالات كورونا بمحافظة الإسماعيلية بمنطقة قناة السويس، ونقل جثمانها في سيارة إسعاف إلى القرية التي كانت تعيش فيها لدفنها في مقابر الأسرة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ما قيل إنهم عشرات من أهالي قرية شبرا البهو بالدقهلية وهم يعترضون سبيل سيارة الإسعاف ويحاولون منعها من الوصول للمقابر، قبل أن تتدخل قوات الشرطة وتفرق المتجمهرين بالغاز المسيل للدموع وتلقي القبض على عدد منهم. ودفنت المرأة بعد ذلك تحت إشراف فريق طبي.