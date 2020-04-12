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إدانة محلية ودولية لإعدام 4 صحفيين.. والجيش اليمني يستولي على نقطة الكسارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الجوف

رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن الداعم لإعلان السعودية «قائد قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن» بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة سبأ «إن استجابة الحكومة بموجب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، لهذه المبادرة ووقف إط للق النار ابتداء من يوم الخميس ا ا الماضي، تأتي تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-(، ومن أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمني وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام في اليمن لاستئناف عملية السلم وفقا للمرجعيات والثوابت االوطنية.»

وأدانت الوزارة استمرار تصعيد ميليشيات الحوثيين لأعمالها العسكرية ورفضها الاستجابة لهذه المبادرة باعتبارها فرصة سانحة لإنهاء حربها العبثية في اليمن وتوحيد الجهود لمجابهة مخاطر انتشار جائحة كورونا في بلادنا.

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ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ممارسة مزيد من الضغط على هذه الميليشيات للاستجابة لهذه المبادرة، وتحملها مسؤولية تبعات استمرار تعنتها ورفضها لاسيما بعد تسجيل ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليمن.

من جهة أخرى، أدانت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارتي الإعلم وحقوق الإنسان ا الحكم الصادر عن محكمة حوثية والقاضي بإعدام أربعة صحفيين مختطفين لدى ميليشيات الحوثي منذ خمس سنوات، ودان الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين حكم ميليشيات الحوثي ووصفته بغير قانوني .

ميدانيا تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على نقطة “الكسارة” والطريق الرابط بين محافظة مأرب وفرضة “نهم” التابعة لمحافظة صنعاء، وأكد مصدر ميداني، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على نقطة “الكسارة” والتي من خلالها تمكن من السيطرة على الطريق الرابط بين مأرب وفرضة نهم.

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