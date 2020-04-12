حراك عكار: مافيا نقل النفايات عادت إلى الواجهة

أفاد ​الحراك الشعبي​ في عكار، في بيان، أنه "في ظل جائحة ​كورونا​ التي تضرب ​العالم​ ومنطقتنا عكار الأبية، عادت إلى الواجهة مافيا نقل ​النفايات​ التي تغطيها نفايات سياسية"، محذرا "من تسول له نفسه العبث ببيئة عكار ونقل أي نفايات من خارج عكار الى طرقاتها ومكبها، وسنسعى لكشف المتآمرين. ونهيب بالجميع تحمل المسؤولية".

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