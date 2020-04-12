محمد نصرالله مهنئا بالفصح:يقول الإمام الصدر "المسيح أتى ليحرر الإنسان"

هنأ عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​محمد نصرالله​، اللبنانيين عموما و​المسيح​يين خصوصا ب​عيد الفصح​ المجيد، وذلك في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث وضع فيها قول الامام المغيب السيد موس الصدر: "إن الله أرسل المسيح ليحرر ​الانسان​ من الجشع والنفاق، ويخلص المعذبين في أرضه من المتاجرة باسم الله".

وختم نصرالله التغريدة قائلا: "فصح مجيد و كل عام وأنتم بألف خير".