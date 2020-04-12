هنأ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله، اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بعيد الفصح المجيد، وذلك في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث وضع فيها قول الامام المغيب السيد موس الصدر: "إن الله أرسل المسيح ليحرر الانسان من الجشع والنفاق، ويخلص المعذبين في أرضه من المتاجرة باسم الله".
وختم نصرالله التغريدة قائلا: "فصح مجيد و كل عام وأنتم بألف خير".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد نصرالله مهنئا بالفصح:يقول الإمام الصدر "المسيح أتى ليحرر الإنسان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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