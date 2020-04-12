طائرة تجسس معادية تحلق بكثافة فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية

أفادت معلومات صحفية عن أن ​طائرة​ تجسس معادية تحلق بشكل مكثف في أجواء ​بيروت​ وضاحيتها الجنوبية، وهو أمر تكرر كثيرا في الأيام الماضية. إضغط للمزيد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.