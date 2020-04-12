حملة تبرعات في فنيدق تؤمن آلاف الحصص الغذائية ومواد تعقيم

شارك الميسورون من أبناء بلدة ​فنيدق​، في حملة تبرعات ومساهمات حملت عنوان "حملة التكافل والتضامن"، كانت حصيلتها 7200 حصة غذائية، بكلفة حوالي 360 مليون ليرة لبنانية، إضافة إلى ألف ربطة خبز، و700 شوال بطاطا، و100 علبة تعقيم، وقسائم شرائيه بقيمة 500 ألف ليرة.

انطلقت الحملة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم، في مقر ​بلدية فنيدق​، في حضور النائب ​وليد البعريني​ ممثلا برئيس بلدية فنيدق السابق أحمد عبده البعريني، الشيخ وليد اسماعيل ممثلا المفتي الشيخ ​زيد بكار زكريا​، رئيس إتحاد بلديات ​جرد القيطع​ عبد الإله زكريا، رئيس البلدية سميح عبد الحي، ومخاتير البلدة ورجال دين ورؤساء جمعيات.

وبعد تلاوة آيات من ​القرآن الكريم​ للشيخ أسامة زكريا، افتتح عبد الحي باب التبرع بكلمة أثنى فيها على "مبادرة تقديم المساعدة من اهالي البلدة لإخوتهم، والمساهمة في تخطي أزمة وباء ​كورونا​ وتبعاته". واختتمت الحملة برسالة شكر للمتبرعين من رئيس البلدية، أكد فيها "نقاوة وأصالة إبن فنيدق الذي لم يتوان عن بذل الغالي والنفيس في مواجهة المحن، حيث أظهر أبناء البلدة تفوقهم في السباق بمضمار الخير"، منوها "بكل من تبرع وساهم وسعى، في هذا الخير".