أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بعد المتابعة لما يتم تداوله عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ عن توقيف شخص من قبل القوة الضاربة في ​شعبة المعلومات​ له علاقة بمقطع ​فيديو​ مفبرك ينتحل فيه صفة طبيب في احد ​المستشفيات​، لم يتبين توقيف أحد والتحقيق جار". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن تنفي توقيف منتحل صفة طبيب بأحد الفيديوهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.