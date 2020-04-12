بلدية طرابلس واصلت توزيع القسائم الشرائية

واصلت ​بلدية طرابلس​ توزيع القسائم المخصصة لشراء ​مواد غذائية​، في يوم حملة "الواجب الثاني"، في منطقة التبانة وشملت: التبانة ​شارع سوريا​، و​بعل محسن​ الواطي، السويقة، الحارة البرانية، حي الشعراني، ضهر المغر، وحي البحصة. وتولى عملية التوزيع متطوعون من الجمعيات الكشفية، بإشراف اتحاد ​كشاف لبنان​، إلى جانب موظفين من بلدية طرابلس، وعناصر من ​مخابرات الجيش​.

ووضعت ​البلدية​ الرقم 06431017 في خدمة الأهالي، لتلقى الشكاوى، والتبليغ عن التجار الذين يتلاعبون بالأسعار.

هذا ويعاني لبنان من أزمة إقتصادية حادة ترافقت مع انتشار فيروس كورونا.