بلدية طرابلس واصلت توزيع القسائم الشرائية

واصلت بلدية طرابلس توزيع القسائم المخصصة لشراء مواد غذائية، في يوم حملة "الواجب الثاني"، في منطقة التبانة وشملت: التبانة شارع سوريا، وبعل محسن الواطي، السويقة، الحارة البرانية، حي الشعراني، ضهر المغر، وحي البحصة. وتولى عملية التوزيع متطوعون من الجمعيات الكشفية، بإشراف اتحاد كشاف لبنان، إلى جانب موظفين من بلدية طرابلس، وعناصر من مخابرات الجيش.
ووضعت البلدية الرقم 06431017 في خدمة الأهالي، لتلقى الشكاوى، والتبليغ عن التجار الذين يتلاعبون بالأسعار.
هذا ويعاني لبنان من أزمة إقتصادية حادة ترافقت مع انتشار فيروس كورونا.
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