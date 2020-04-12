طقس الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة

أفادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن يكون طقس الإثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال مع تكون ​الضباب​ على المرتفعات.على أن يكون طقس الثلاثاء قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات.

أما طقس الأربعاء فيتوقع أن يكون ​الطقس​ غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.