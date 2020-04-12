طقس الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الإثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال مع تكون الضباب على المرتفعات.على أن يكون طقس الثلاثاء قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات.
أما طقس الأربعاء فيتوقع أن يكون الطقس غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
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