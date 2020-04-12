التحالف العربي: أنصار الله انتهكت وقف اطلاق النار 241 مرة خلال اليومين الماضيين

أعلن ​التحالف العربي​ أن "جماعة ​أنصار الله​ انتهكت وقف اطلاق النار 241 مرة خلال اليومين الماضيين"، مشيراً الى ان "الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة و​الصواريخ​ الباليستية"، مؤكداً "استمرار التزامه و​الجيش الوطني​ ​اليمن​ي بوقف ​إطلاق النار​ الشامل"، لافتاً الى انه "يتم تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع ل​حالات​ الدفاع عن النفس بالجبهات".

هذا ودعت ​الأمم المتحدة​، أكثر من مرة، "قوى الصراع في اليمن إلى وقف فوري لإطلاق النار، لحماية اليمنيين من احتمال انتشار ​فيروس كورونا​".