التحالف العربي: أنصار الله انتهكت وقف اطلاق النار 241 مرة خلال اليومين الماضيين

أعلن التحالف العربي أن "جماعة أنصار الله انتهكت وقف اطلاق النار 241 مرة خلال اليومين الماضيين"، مشيراً الى ان "الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية"، مؤكداً "استمرار التزامه والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل"، لافتاً الى انه "يتم تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات".
هذا ودعت الأمم المتحدة، أكثر من مرة، "قوى الصراع في اليمن إلى وقف فوري لإطلاق النار، لحماية اليمنيين من احتمال انتشار فيروس كورونا".
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