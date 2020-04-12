غوتيريس يبحث مع ظريف وقف إطلاق النار باليمن و العقوبات الأميركية المفروضة ضد إيران

أجرى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس للمرة الثانية خلال 24 ساعة مكالمة هاتفية، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لـ"بحث ملف وقف إطلاق النار في اليمن، اضافة الى العقوبات الأميركية المفروضة ضد إيران".
هذا دعت الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي مجلس الأمن الدولي، إلى "الضغط على جماعة "أنصار الله"، للتجاوب مع مبادرة التحالف العربي لوقف إطلاق النار"، متهمة الجماعة بـ"عدم الرغبة في وقف القتال في اليمن"، مرحبة بـ"إعلان السعودية، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، تلبيةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة".
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