غوتيريس يبحث مع ظريف وقف إطلاق النار باليمن و العقوبات الأميركية المفروضة ضد إيران

أجرى الأمين العام لمنظمة ​الأمم المتحدة​، ​أنطونيو غوتيريس​ للمرة الثانية خلال 24 ساعة مكالمة هاتفية، مع ​وزير الخارجية​ ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، لـ"بحث ملف وقف ​إطلاق النار​ في اليمن، اضافة الى ​العقوبات الأميركية​ المفروضة ضد إيران".

هذا دعت ​الحكومة اليمنية​ برئاسة ​عبد ربه منصور هادي​ ​مجلس الأمن الدولي​، إلى "الضغط على جماعة "​أنصار الله​"، للتجاوب مع مبادرة ​التحالف العربي​ لوقف إطلاق النار"، متهمة الجماعة بـ"عدم الرغبة في وقف القتال في اليمن"، مرحبة بـ"إعلان ​السعودية​، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، تلبيةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة".

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