أعلن الناطق باسم جماعة "​أنصار الله​" التابعة ل​عبد الملك الحوثي​، ​محمد عبد السلام​، رفض الجماعة مجددا لإعلان ​التحالف العربي​ وقف ​إطلاق النار​ لمدة أسبوعين، معتبرا إياه "مجرد تدليس وتضليل على العالم". واتهم عبد السلام، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، "تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​ بقيادة ​السعودية​، بتصعيد جوي وبري واستمرار الحصار رغم إعلانه وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بهدف دعم جهود مكافحة فيروس كورون في البلاد"، مشيراً إلى أنه "لو كان ثمة توجه جاد وإرادة حقيقية نحو السلام لأصدر ​مجلس الأمن الدولي​ قرارا صريحا بإيقاف الحرب".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يرفضون هدنة التحالف: هي مجرد تدليس وتضليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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