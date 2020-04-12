عباس لسلطان عمان: نقف الى جانبكم بظل انتشار جائحة كورونا المنطقة والعالم

أعلنت الرئاسة ال​فلسطين​ية ان "الرئيس ​محمود عباس​ اطمأن خلال الاتصال هاتفي مع سلطان سلطنة عُمان هيثم بن طارق على "الشعب العماني في ظل انتشار جائحة ​كورونا​ في المنطقة و​العالم​"، متمنياً "​الصحة​ والعافية لسلطان عمان"، معربا عن "ثقته بأن السلطنة ستتجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر".

بدوره شكر سلطان عمان الرئيس الفلسطيني على اتصاله"، متمنياً للشعب الفلسطيني "دوام التقدم و​تحقيق​ آماله وتطلعاته بالحرية و​الاستقلال​."، مشدداً على متانة العلاقات الأخوية بين فلسطين والسلطنة، وعلى مواقف بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية".