عباس لسلطان عمان: نقف الى جانبكم بظل انتشار جائحة كورونا المنطقة والعالم

أعلنت الرئاسة الفلسطينية ان "الرئيس محمود عباس اطمأن خلال الاتصال هاتفي مع سلطان سلطنة عُمان هيثم بن طارق على "الشعب العماني في ظل انتشار جائحة كورونا في المنطقة والعالم"، متمنياً "الصحة والعافية لسلطان عمان"، معربا عن "ثقته بأن السلطنة ستتجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر".
بدوره شكر سلطان عمان الرئيس الفلسطيني على اتصاله"، متمنياً للشعب الفلسطيني "دوام التقدم وتحقيق آماله وتطلعاته بالحرية والاستقلال."، مشدداً على متانة العلاقات الأخوية بين فلسطين والسلطنة، وعلى مواقف بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية".
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