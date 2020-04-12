شكر وهناً الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على صفقة "أوبك+"، لافتاً الى انه "تم إبرام صفقة ​النفط​ الكبيرة مع أوبك بلس، وهذا الامر سيوفر مئات الآلاف من وظائف ​الطاقة​ في ​الولايات المتحدة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب عن صفقة "أوبك+": أشكر وأهنئ بوتين والملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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