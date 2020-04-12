سلطات الإمارات تدرس فرض قيود على دول رفضت إعادة مواطنيها لبلادهم

أفادت صحيفة "​الإمارات​ اليوم"، عن أن سلطات الإمارات أعلنت أنها "تدرس خيارات عدة لشكل العلاقات مع الدول المصدّرة للعمالة وترفض استقبال مواطنيها العاملين في ​القطاع الخاص​ الإماراتي، والراغبين بالعودة إلى أوطانهم".

وأشارت وزارة الموارد البشرية و​التوطين​، إلى أنه "من بين الخيارات المقترحة، فرض قيود على علاقات العمل و العمالة مع هذه الدول عبر تطبيق نظام الحصص في عمليات الاستقدام".

وكانت قد أعلنت ​وزارة الخارجية​ و التعاون الدولي الإماراتية، تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة، بسبب انتشار ​فيروس كورونا​.