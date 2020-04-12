سلطات الإمارات تدرس فرض قيود على دول رفضت إعادة مواطنيها لبلادهم

أفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن أن سلطات الإمارات أعلنت أنها "تدرس خيارات عدة لشكل العلاقات مع الدول المصدّرة للعمالة وترفض استقبال مواطنيها العاملين في القطاع الخاص الإماراتي، والراغبين بالعودة إلى أوطانهم".
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أنه "من بين الخيارات المقترحة، فرض قيود على علاقات العمل و العمالة مع هذه الدول عبر تطبيق نظام الحصص في عمليات الاستقدام".
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية و التعاون الدولي الإماراتية، تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة، بسبب انتشار فيروس كورونا.
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