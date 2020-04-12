بايدن: تعلمنا من أزمة كورونا أن إدارة ترامب فشلت في التخطيط والإعداد

أكد نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "أخطاء إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، قادت الولايات المتحدة الأميركية إلى نتائج كارثية، وفي الوقت الذي نستعد فيه لرفع إجراءات الإغلاق عن البلاد، يجب علينا أن نتذكر أن ما تعلمناه من هذه الأزمة".
ولفت بايدن الى انه "تعلمنا من أزمة كورونا أن إدارة ترامب فشلت في التخطيط والإعداد، وامتد ذلك إلى تقييم الأزمة والتعامل مع هذا الخطر الذي هدد الأمة الأميركية".
هذا واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".
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