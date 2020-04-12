تركيا: لن نسعى للحصول على أي قروض من صندوق النقد الدولي

استبعد المتحدث باسم الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، ابراهيم قالن، "السعي للحصول على قرض من ​صندوق النقد الدولي​، بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الصندوق أن المؤسسة لديها "مشاركة بناءة" مع ​أنقرة​"، مشيراً الى ان "عقد صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي ليس على جدول أعمال ​تركيا​".

بدورها أعلن صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن "​الاقتصاد العالمي​ يعاني، هذا العام، أسوأ ركود له منذ الكساد العظيم، حيث تتعرض الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض في ​أفريقيا​ و​أميركا اللاتينية​ وآسيا لمخاطر عالية".