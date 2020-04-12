تركيا: لن نسعى للحصول على أي قروض من صندوق النقد الدولي

استبعد المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ابراهيم قالن، "السعي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الصندوق أن المؤسسة لديها "مشاركة بناءة" مع أنقرة"، مشيراً الى ان "عقد صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي ليس على جدول أعمال تركيا".
بدورها أعلن صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن "الاقتصاد العالمي يعاني، هذا العام، أسوأ ركود له منذ الكساد العظيم، حيث تتعرض الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا لمخاطر عالية".
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