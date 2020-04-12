بوتين يجري اتصالا ثلاثيا مع الملك سلمان وترامب للحد من انتاج النفط

أجرى الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، محادثة هاتفية ثلاثية مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ، والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

وأعلن ​الكرملين​ في بيان أن الزعماء الثلاثة "أيدوا الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن مجموعة أوبك+ للحد من إنتاج ​النفط​ على مراحل وبشكل طوعي، بهدف إرساء الاستقرار في الأسواق العالمية وضمان صمود ​الاقتصاد العالمي​"، وقد اتفق الرؤساء الثلاثة خلال المكالمة على الاستمرار في ​الاتصالات​ بينهم.

تجدر الإشارة إلى أن دول مجموعة "أوبك+" كانت قد توصلت إلى اتفاق وصف بـ"التاريخي"، حيث أجمعت على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض على مدى التاريخ