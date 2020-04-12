بوتين يجري اتصالا ثلاثيا مع الملك سلمان وترامب للحد من انتاج النفط

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية ثلاثية مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلن الكرملين في بيان أن الزعماء الثلاثة "أيدوا الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن مجموعة أوبك+ للحد من إنتاج النفط على مراحل وبشكل طوعي، بهدف إرساء الاستقرار في الأسواق العالمية وضمان صمود الاقتصاد العالمي"، وقد اتفق الرؤساء الثلاثة خلال المكالمة على الاستمرار في الاتصالات بينهم.
تجدر الإشارة إلى أن دول مجموعة "أوبك+" كانت قد توصلت إلى اتفاق وصف بـ"التاريخي"، حيث أجمعت على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض على مدى التاريخ
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