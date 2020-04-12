الرئاسة التركية: أردوغان رفض إستقالة وزير الداخلية التركي

أعلنت ​الرئاسة التركية​ في بيان أن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ رفض إستقالة وزير الداخلية التركي، ​سليمان صويلو​. وكان صويلو قد تقدم باستقالته من منصبه في تغريدة على مواقع التواصل، بسبب "عدم تحمل مسؤولية خرق ربع مليون شخص لقواعد الحظر".

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